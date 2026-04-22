Meloni nomina cinque nuovi sottosegretari | il senatore di FdI Balboni va alla Giustizia al posto di Delmastro

Il governo ha annunciato la nomina di cinque nuovi sottosegretari, tra cui Alberto Balboni, senatore di FdI, destinato al Ministero della Giustizia in sostituzione di Delmastro. Tra le altre nomine, il vicesindaco di Palermo, appartenente allo stesso partito, sarà assegnato al Ministero della Cultura. Le nomine sono state comunicate ufficialmente e entreranno in vigore nelle prossime settimane.

Il meloniano Alberto Balboni alla Giustizia, il compagno di partito Giampiero Cannella, vicesindaco di Palermo, alla Cultura. Ai Rapporti con il Parlamento, come annunciato, va l’ex capogruppo di Forza Italia Paolo Barelli, la Lega piazza alle Imprese la senatrice Mara Bizzotto (al posto di Massimo Bitonci nominato assessore in Veneto) mentre per Noi moderati c’è Massimo Dell’Utri agli Esteri. La premier Giorgia Meloni fa un mini-rimpasto di governo nominando in un colpo solo cinque nuovi sottosegretari in rappresentanza di tutti i partiti della coalizione. La new entry più importante è quella di Balboni, finora presidente della Commissione...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Meloni nomina cinque nuovi sottosegretari: il senatore di FdI Balboni va alla Giustizia al posto di Delmastro Notizie correlate Governo, verso la nomina di 5 nuovi sottosegretari: Balboni (Fdi) al posto di DelmastroDovrebbe completarsi oggi, con il Consiglio dei ministri previsto per mezzogiorno ma ancora non ufficialmente convocato, il giro di nomine per... Meloni ha scelto i nuovi sottosegretari. Tutte le nomine, chi sostituisce DelmastroAlberto Balboni nuovo sottosegretario alla Giustizia e Giampiero Cannella alla Cultura. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Governo, da Balboni a Barelli: ok del Cdm ai nuovi sottosegretari; Verso la nomina di 5 nuovi sottosegretari; I nuovi sottosegretari giurano a Palazzo Chigi dopo il Cdm, Giampiero Cannella alla Cultura. Meloni nomina 5 nuovi sottosegretari, tra Giustizia, Cultura, Esteri e ImpreseEcco i nomi dei nuovi sottosegretari scelti da Giorgia Meloni: alla Giustizia, Alberto Balboni (FdI), sostituisce Andrea Delmastro; per la Cultura la scelta è ricaduta su Giampiero Cannella (FdI), che ... corrierenazionale.it Cinque nuovi sottosegretari: Balboni sostituisce Delmastro alla Giustizia, l’ex capogruppo Barelli ai Rapporti col parlamentoIL consiglio dei ministri ha nominato i nuovi membri dell’esecutivo. Giampiero Cannella, vicesindaco di Palermo sempre di FdI, alla Cultura. La leghista Mara Bizzotto al ministero dell’Industria e Mad ... editorialedomani.it Hanno giurato nella Sala dei Galeoni di Palazzo Chigi i cinque nuovi sottosegretari, nominati dopo il passaggio in Consiglio dei ministri. A giurare nelle mani della presidente del Consiglio Giorgia Meloni Alberto Balboni (FdI) che andrà alla Giustizia, Paolo Ba - facebook.com facebook Hanno giurato nella Sala dei Galeoni di Palazzo Chigi i cinque nuovi sottosegretari, nominati dopo il passaggio in Consiglio dei ministri. A giurare nelle mani della presidente del Consiglio Giorgia Meloni Alberto Balboni (FdI) che andrà alla Giustizia, Paolo Ba x.com