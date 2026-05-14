Bagnoli Rossi Fapav | Pirateria? Necessario rafforzare il contrasto a difesa di lavoratori e imprese
Federico Bagnoli Rossi, presidente della Fapav, ha dichiarato che contrastare la pirateria digitale richiede un potenziamento delle azioni di difesa. Ha sottolineato che questa lotta è fondamentale per tutelare i diritti dei lavoratori e delle imprese coinvolte nel settore. La sua richiesta si basa sulla necessità di adottare misure più efficaci contro le attività illecite che minacciano la produzione e la distribuzione legale di contenuti. Le sue parole sono state diffuse in un contesto di discussione pubblica sul tema.
Le parole di Federico Bagnoli Rossi, presidente Fapav (Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali), a margine dell’evento “IP & SPORTS - READY, SET, PLAY! LO SCENARIO ITALIANO” durante la Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale organizzato dalla FAPAV, in collaborazione con l’Associazione CIVITA. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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