Bagnoli Rossi Fapav | Pirateria? Necessario rafforzare il contrasto a difesa di lavoratori e imprese

Federico Bagnoli Rossi, presidente della Fapav, ha dichiarato che contrastare la pirateria digitale richiede un potenziamento delle azioni di difesa. Ha sottolineato che questa lotta è fondamentale per tutelare i diritti dei lavoratori e delle imprese coinvolte nel settore. La sua richiesta si basa sulla necessità di adottare misure più efficaci contro le attività illecite che minacciano la produzione e la distribuzione legale di contenuti. Le sue parole sono state diffuse in un contesto di discussione pubblica sul tema.

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