Tre uomini sono stati arrestati a Priolo dalla Polizia, che ha smantellato un’operazione di estorsione. Secondo le indagini, i sospetti avrebbero minacciato una vittima per ottenere 800 euro, presumibilmente legati a debiti di droga. Durante l’operazione sono state trovate forbici, utilizzate come minaccia, e i tre sono stati fermati sul posto.

La Polizia ha posto fine a un’operazione di estorsione in corso a Priolo, arrestando tre uomini accusati di aver minacciato una vittima per riscuotere 800 euro legati a presunti debiti di droga. I tre sospetti, già noti alle forze dell’ordine, sono stati bloccati mentre tentavano di costringere il 42enne a pagare con l’uso di armi bianche. Il giudice ha confermato gli arresti e disposto misure cautelari severe, tra cui i domiciliari con braccialetto elettronico. L’intervento delle autorità è scaturito dalla denuncia della vittima, che aveva subito minacce ripetute e lo spostamento forzato verso la sua abitazione. Le indagini si sono basate su immagini dei sistemi di videosorveglianza e su mirati servizi di pedinamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Priolo: 3 arresti, forbici e 800 euro di estorsione

