Furto al negozio di ottica a Fiuggi da 60 mila euro cinque arresti video

Il 27 marzo, le forze dell'ordine di Frosinone e Fiuggi hanno arrestato cinque persone nell’ambito di un’indagine su un furto presso un negozio di ottica. Le ordinanze di custodia cautelare sono state emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Frosinone su richiesta della Procura. Il colpo, che ha coinvolto un bottino di circa 60 mila euro, è stato oggetto di un’operazione congiunta tra le forze di polizia.

La Squadra Mobile e il Commissariato locale individuano i responsabili del colpo grazie a sei mesi di indagini e analisi dei sistemi di videosorveglianza Il 27 marzo la Squadra Mobile di Frosinone e il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Fiuggi hanno eseguito cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Frosinone su richiesta della Procura della Repubblica. Le misure riguardano cinque cittadini rumeni senza fissa dimora, accusati di furto aggravato; due di loro risultano ancora ricercati. Le indagini, condotte dal Commissariato di Fiuggi per sei mesi, hanno raccolto numerosi indizi grazie all’analisi incrociata dei filmati di videosorveglianza, degli spostamenti dei sospettati e ad altre attività tecniche. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Furto da 30mila euro in un negozio di ottica a Roma: fuga con auto e speronamento, due arrestiColpo da 30mila euro in un negozio di ottica nella zona universitaria di Roma, ma la fuga dei ladri si è trasformata in un inseguimento rocambolesco... Roma: furto da 30 mila euro in negozio di ottica a San Lorenzo, due ladri arrestati dopo la fugaDue individui sono stati arrestati a Roma dopo aver rubato fotocamere e obiettivi per un valore complessivo di 30. Si parla di: AVIS Frosinone – Oltre 9.400 donazioni nel 2025, ma a Fiuggi scatta l’allarme plasma. Furto in negozio di ottica a Fiuggi: 5 arresti della Polizia. Due malviventi sono ricercatiImportante operazione della Polizia di Stato, che ha portato all’esecuzione di cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere nei ... msn.com Accusa di furto due clienti con un video su Instagram, ma a processo ci va lui: nei guai il titolare di un negozio di FiuggiLa vicenda risale a qualche tempo fa, quando sulla pagina Instagram del negozio sono stati pubblicati brevi filmati e frame estrapolati dalle telecamere di sorveglianza. I contenuti mostravano le ... ilmessaggero.it