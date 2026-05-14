Bagnatica il 23 maggio Clown Albicocco con Non ci resta che ridere
Il 23 maggio a Bagnatica si terrà lo spettacolo di Clown Albicocco intitolato “Non ci resta che ridere”. L’evento rappresenta l’ultimo appuntamento della prima parte della rassegna “Esser i Umani. Esser e Umani. Fruitori di...”, dedicata a momenti di intrattenimento e riflessione. La serata si svolgerà in una location locale e prevede l’esibizione del clown, che porterà sul palco un percorso di comicità e spettacolo. L’organizzazione ha comunicato i dettagli dell’evento e le modalità di accesso.
Bagnatica. Ultimo appuntamento della prima parte di “ Esser i Umani. Esser e Umani. Fruitori di Gioia ”, la rassegna di spettacoli organizzata dalla Parrocchia di Bagnatica con il patrocinio del Comune di Bagnatica incentrata sul tema della Gioia, ripreso dalla Lettera pastorale 2025-2026 della Diocesi di Bergamo, intitolata “Servire la vita, servire la gioia di vivere”. Sabato 23 maggio, al l’ Oratorio S. Domenico Savio di Bagnatica, in piazza della Libertà, alle 16 e alle 21, Clown Albicocco proporrà nel pomeriggio il suo spettacolo “Non ci resta che ridere” e la sera una testimonianza della sua attività di “clow sociale”. Parola chiave della giornata: “accogliere”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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