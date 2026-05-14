Bagnatica il 23 maggio Clown Albicocco con Non ci resta che ridere

Il 23 maggio a Bagnatica si terrà lo spettacolo di Clown Albicocco intitolato “Non ci resta che ridere”. L’evento rappresenta l’ultimo appuntamento della prima parte della rassegna “Esser i Umani. Esser e Umani. Fruitori di...”, dedicata a momenti di intrattenimento e riflessione. La serata si svolgerà in una location locale e prevede l’esibizione del clown, che porterà sul palco un percorso di comicità e spettacolo. L’organizzazione ha comunicato i dettagli dell’evento e le modalità di accesso.

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