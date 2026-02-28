La Valdera piange Paco Paquito | il clown che faceva ridere i bambini e riflettere gli adulti

La Valdera piange Paco Paquito, il clown che per anni ha intrattenuto bambini e adulti con i suoi spettacoli. Era presente in feste, eventi e iniziative di beneficenza, diventando un punto di riferimento nella zona e in Toscana. La sua presenza è stata una costante in molte occasioni di intrattenimento e solidarietà, lasciando un vuoto dopo decenni di attività.

Non ci saranno più i suoi numeri a far divertire i più piccoli e far riflettere gli adulti sul senso del mondo: per decenni Paco Paquito ha animato feste, eventi, appuntamenti solidali, affermandosi come un vero punto di riferimento in tutta la Valdera e anche in Toscana. Pasquale Vaira si è spento a 69 anni, a causa di una malattia, nella sua abitazione di Chianni nella giornata di venerdì 27 febbraio. Accanto a lui la moglie Giulia, in arte Celestina. Oltre all'attività come clown, Vaira dal 1997 al 2018 ha insegnato musica nella scuola media di Capannoli, raccogliendo apprezzamenti anche nelle vesti di docente grazie alle doti di sensibilità, umanità, impegno nel sociale e nella difesa dell'ambiente.