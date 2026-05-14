Durante una recente intervista a SportMediaset, l'ex calciatore Leonardo Bonucci ha analizzato il crollo della squadra di Allegri nella Champions League. Ha commentato la situazione attuale e indicato quali tra le cinque squadre coinvolte potrebbero essere maggiormente a rischio di eliminazione. Bonucci ha espresso chiaramente le sue opinioni senza usare toni diplomatici, fornendo una valutazione diretta sulla condizione delle squadre e sui possibili sviluppi della competizione.

Corsa Champions League sempre più accesa: mancano solo due partite al termine della stagione e ci sono Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como raccolti in pochissimi punti (5 per la precisione). Il Diavolo, nonostante i soli 7 punti nelle ultime 8 partite di Serie A, ha ancora il destino in mano per via degli scontri diretti. Vincendo contro Genoa e Cagliari sarebbe sicuramente in Champions League. Cosa ne pensa l'ex rossonero Leonardo Bonucci? Ecco le sue parole a 'SportMediaset': "Prima di tutto che bella lotta, vedere che la corsa Champions si decide all'ultima giornata è eccitante. Chi rischia di più tra Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como? Vedendo un po' gli ultimi risultati e le ultime partite, forse è il Milan quella che rischia di più". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bagarre Champions, Bonucci non si nasconde: “Vi dico chi rischia di più tra le cinque”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Bartesaghi: “Voglio restare al Milan il più a lungo possibile. Vi dico chi è il più forte tra i miei compagni”Nel pomeriggio, Davide Bartesaghi è stato protagonista di un evento che il club rossonero ha organizzato direttamente dal Museo di Casa Milan.

Il Sud si svuota? Ventrella: non raccontiamo solo chi parte, ma chi torna, chi resta e chi crea. Vi dico come trovare il lavoro che c’è!I numeri ci consegnano un Mezzogiorno che invecchia, svuotandosi di cervelli e di giovani, laureati e diplomati, mentre quelli che restano scontano...

Argomenti più discussi: Lotta Champions: bagarre; Leonardo Bonucci svela chi secondo lui rischia di più nella corsa Champions!.

Serie A, tonfo del Napoli col Bologna: è bagarre Champions. Cosa succede in caso di arrivo a pari punti?Corsa Champions in Serie A, cinque squadre per tre posti: calendario, scontri diretti e cosa succede in caso di arrivo a pari punti ... affaritaliani.it

Bagarre Champions: non finisce quiBagarre Champions: non finisce qui La prima pagina del Corriere dello Sport è dedicata alla corsa Champions, con Milan, Juve, Como e Roma racchiuse in 6 punti dopo lo 0-0 di San Siro tra Allegri e ... corrieredellosport.it