Davide Bartesaghi si è aperto in un'intervista con Serginho, parlando della sua volontà di rimanere al Milan il più a lungo possibile. L’esterno classe 2005 ha anche condiviso la sua opinione su chi sia il compagno più forte tra i suoi colleghi. La conversazione ha offerto uno sguardo diretto sulla sua ambizione di proseguire la carriera nel club e sulla sua percezione dei giocatori che lo circondano.

Nel pomeriggio, Davide Bartesaghi è stato protagonista di un evento che il club rossonero ha organizzato direttamente dal Museo di Casa Milan. Il laterale classe 2005 si è prestato a una bella intervista firmata 'Off the Pitch' con Serginho, in un confronto generazionale che ha subito scatenato la nostalgia dei tifosi. Di seguito, un estratto delle sue parole. Sul Milan ai tempi di Serginho: "Era un Milan diverso. C’erano tanti campioni, ci sono anche ora ma l’ambiente molto diverso. Io ho iniziato a vedere il Milan un po’ dopo, quando ero più grande e ho capito di più". Sul suo futuro: "L’ho già detto, il mio sogno è restare al Milan il più a lungo possibile, è un Club magnifico.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bartesaghi: “Voglio restare al Milan il più a lungo possibile. Vi dico chi è il più forte tra i miei compagni”

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