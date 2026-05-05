Nella Basilica di San Domenico a Lecce si è svolta una cerimonia di benedizione dedicata alle future madri, durante la quale è stato ricordato il santo protettore che accompagna le donne in gravidanza. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerose donne in attesa, che hanno ricevuto la benedizione come momento simbolico di sostegno. La benedizione si svolge regolarmente e si inserisce in un contesto di pratiche religiose locali rivolte alle donne in gravidanza.

? Cosa scoprirai Chi è il santo protettore che accoglierà le future madri?. Come influenzerà questa benedizione il percorso psicologico delle donne incinte?. Perché la diocesi ha scelto proprio San Domenico Savio per l'evento?. Quali impatti avrà questa iniziativa sul supporto alle nuove famiglie leccesi?.? In Breve Celebrazione presieduta da mons. Angelo Raffaele Panzetta presso la Basilica di San Domenico.. Evento organizzato dagli uffici diocesani di pastorale della salute e famiglia e vita.. Incontro fissato per venerdì 8 maggio alle ore 19 in Basilica.. Rito celebrativo in concomitanza con la ricorrenza di San Domenico Savio del 6 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lecce, benedizione per le future madri nella Basilica di San Domenico

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