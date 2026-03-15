Il Requiem di Mozart nella Basilica di San Pietro

Nella Basilica di San Pietro si è tenuto un concerto dedicato al Requiem di Mozart, opera composta dal compositore austriaco e identificata come K. 626. L'esecuzione ha coinvolto coristi e musicisti che hanno portato in scena questa composizione, nota per la sua complessità e profondità. L'evento ha attirato un pubblico interessato alla musica classica e alle interpretazioni dal vivo di un capolavoro senza tempo.

Il “Requiem K. 626“ di Wolfgang Amadeus Mozart – lavoro per un misterioso committente rimasto anonimo e completato postumo dall’assistente e copista Sussmayr per l’improvvisa scomparsa del genio salisburghese, nel 1791 – è al cuore del tradizionale Concerto di Pasqua della stagione della Fondazione e Federica Cucinelli e degli Amici della Musica di Perugia: si tiene oggi alle 17.30 nella Basilica di San Pietro a Perugia con protagonisti i complessi di Solomeo, il coro da camera Canticum Novum e l’ Accademia Hermans, diretti da Fabio Ciofini, con i solisti Lucia Casagrande Raffi (nella foto), soprano, Lucia Napoli, mezzosoprano, Kevin King, tenore, e Sergio Foresti, basso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Requiem di Mozart nella Basilica di San Pietro Articoli correlati Leggi anche: Roma, inaugurata nuova Via Crucis nella Basilica di San Pietro: incontro tra arte e spiritualità Bernini e i Barberini: visite guidate speciali nella Basilica di San Pietro per i 400 anni della consacrazioneDal 6 marzo visite guidate nella Basilica di San Pietro dedicate a Bernini e ai Barberini. Mozart's Requiem in the Basilica of the Sagrada Familia - ARTE Concert Contenuti e approfondimenti su Il Requiem di Mozart nella Basilica di... Temi più discussi: Il Requiem di Mozart risuona a Santa Maria Maggiore grazie all’Opera di Varsavia; Mysterium Festival: debutto con il Requiem di Mozart; Mysterium Festival 2026: straordinario debutto con il Requiem di Mozart nella Concattedrale di Taranto; Il Requiem di Mozart nella Basilica di San Pietro. Il Requiem di Mozart interpretato dall'Orchestre du Conservatoire e dall'ArcovaL'ultima e incompiuta opera di Mozart, il Requiem, sarà protagonista del concerto del 18 marzo dell’Orchestre du Conservatoire de la Vallée d'Aoste e dal coro Arcova, sotto la direzione di Stéphanie ... aostaoggi.it MANFREDONIA MOZART Manfredonia celebra la Pasqua con il Requiem di MozartLa Pasqua di Manfredonia sarà accompagnata da uno dei capolavori più intensi della musica sacra: il Requiem in Re minore K 626 di Wolfgang Amadeus Mozart ... statoquotidiano.it L’Orchestra ICO Magna Grecia diretta da Günter Neuhold ha inaugurato la rassegna tra arte, fede e musica con il Requiem di Mozart e l’Ave Maria di Domenico Famà, protagonisti solisti e cori d’eccellenza facebook A Santa Maria Maggiore il Coro e Orchestra dell’Opera da Camera di Varsavia ha eseguito il 'Requiem' di #Mozart, capolavoro sul mistero della vita e della speranza. #VaticanNewsIT @Kwiatkowski_A @PLinVatican @StruzikAdam @SejmikMaz short.do/ x.com