Baby gang la sindaca fa dietrofront | Nessun allarmismo | Lecce non è insicura

La sindaca di Lecce ha dichiarato che non c’è motivo di allarmarsi riguardo alla presenza di baby gang in città, nonostante le recenti notizie che hanno riportato alcuni episodi nel centro storico. La prima cittadina ha precisato che la città non è insicura e ha fatto un passo indietro rispetto alle dichiarazioni precedenti, rivedendo la posizione sulla sicurezza nel capoluogo.

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