Baby gang la sindaca fa dietrofront | Nessun allarmismo | Lecce non è insicura
La sindaca di Lecce ha dichiarato che non c’è motivo di allarmarsi riguardo alla presenza di baby gang in città, nonostante le recenti notizie che hanno riportato alcuni episodi nel centro storico. La prima cittadina ha precisato che la città non è insicura e ha fatto un passo indietro rispetto alle dichiarazioni precedenti, rivedendo la posizione sulla sicurezza nel capoluogo.
LECCE – Per la sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone, non esiste un allarme baby gang a dispetto di quanto raccontato nelle cronache recenti con diversi episodi verificatisi nel centro storico del capoluogo. E soprattutto sconfessando quanto dichiarato solo due settimane fa, quando era lei.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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