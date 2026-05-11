Baby gang in centro a Lecce indagato un 15enne Nuova aggressione nella movida | 14enne accerchiato

Da quotidianodipuglia.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il ponte del Primo Maggio, nel centro di Lecce, si sono verificati alcuni episodi di violenza che hanno coinvolto adolescenti. In particolare, un ragazzo di 14 anni è stato accerchiato e aggredito da un gruppo di giovani, mentre un altro minorenne di 15 anni è stato iscritto nel registro degli indagati. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire i dettagli di questi episodi di aggressione.

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Una prima svolta investigativa arriva dopo i pestaggi avvenuti nel centro di Lecce durante il ponte del Primo Maggio. La Procura per i Minori ha infatti iscritto nel registro degli indagati un ragazzo di 15 anni, ritenuto dagli investigatori il presunto capo della baby gang che negli ultimi mesi avrebbe seminato paura tra i giovanissimi della città. Il branco e le nuove zone della malamovida Secondo quanto emerso finora, attorno al gruppo ruoterebbero decine di adolescenti, molti dei quali tra i 13 e i 16 anni. Le modalità sarebbero ormai consolidate: il branco si muoverebbe nelle zone della movida cittadina prendendo di mira ragazzi soli o piccoli gruppi, per poi provocare, circondare e aggredire le vittime.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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