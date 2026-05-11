Durante il ponte del Primo Maggio, nel centro di Lecce, si sono verificati alcuni episodi di violenza che hanno coinvolto adolescenti. In particolare, un ragazzo di 14 anni è stato accerchiato e aggredito da un gruppo di giovani, mentre un altro minorenne di 15 anni è stato iscritto nel registro degli indagati. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire i dettagli di questi episodi di aggressione.

Una prima svolta investigativa arriva dopo i pestaggi avvenuti nel centro di Lecce durante il ponte del Primo Maggio. La Procura per i Minori ha infatti iscritto nel registro degli indagati un ragazzo di 15 anni, ritenuto dagli investigatori il presunto capo della baby gang che negli ultimi mesi avrebbe seminato paura tra i giovanissimi della città. Il branco e le nuove zone della malamovida Secondo quanto emerso finora, attorno al gruppo ruoterebbero decine di adolescenti, molti dei quali tra i 13 e i 16 anni. Le modalità sarebbero ormai consolidate: il branco si muoverebbe nelle zone della movida cittadina prendendo di mira ragazzi soli o piccoli gruppi, per poi provocare, circondare e aggredire le vittime.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Baby gang in centro a Lecce, indagato un 15enne. Nuova aggressione nella movida: 14enne accerchiato

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