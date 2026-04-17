Baby Gang il trapper dal carcere | Non sono un santo ma nessun maltrattamento sulla mia ex
Un giovane di 24 anni, noto nel mondo della musica trap, si trova in carcere dal 17 marzo con l’accusa di possesso abusivo di armi, rapina e maltrattamenti. In una conversazione con gli investigatori, ha dichiarato di non essere un santo e ha negato ogni maltrattamento sulla sua ex compagna. La sua posizione processuale è ancora in fase di valutazione, mentre le indagini continuano a chiarire i dettagli del caso.
Rinchiuso nel carcere di Busto Arstizio, dove è sottoposto a un regime di sorveglianza speciale, Baby Gang torna a parlare su Instagram. "Non sono mai stato un santo, ma ciò non vuol dire - si legge nel suo profilo - che sono colpevole di qualsiasi cosa mi accusano. Tanti di voi si chiedono perché, dopo tutte queste condanne, sono sempre stato fuori: il fatto è che quando mi arrestano va su tutti i notiziari, ma quando vengo assolto ed esce la mia innocenza fanno tutti finta di niente e stanno tutti zitti". Dei capi d'accusa che hanno portato il 24enne in carcere lo scorso 17 marzo, per possesso abusivo di armi, rapina e maltrattamenti, "ce n'è solo uno - è scritto in una delle storie pubblicate ieri sera - su cui non starò zitto, né io né la mia ex compagna.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Arrestato Baby Gang, i video in cui il rapper sfoggia armi - Ore 14 del 17/03/2026
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Di @mariannagulli_ | “Non sono mai stato un santo, ma ciò non vuol dire che sono colpevole”. Baby Gang torna a parlare di sé dal carcere, nel quale è rinchiuso da metà marzo accusato (questa volta) di possesso abusivo di armi, rapina e maltrattamenti. E - facebook.com facebook
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