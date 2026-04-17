Un giovane di 24 anni, noto nel mondo della musica trap, si trova in carcere dal 17 marzo con l’accusa di possesso abusivo di armi, rapina e maltrattamenti. In una conversazione con gli investigatori, ha dichiarato di non essere un santo e ha negato ogni maltrattamento sulla sua ex compagna. La sua posizione processuale è ancora in fase di valutazione, mentre le indagini continuano a chiarire i dettagli del caso.

Rinchiuso nel carcere di Busto Arstizio, dove è sottoposto a un regime di sorveglianza speciale, Baby Gang torna a parlare su Instagram. "Non sono mai stato un santo, ma ciò non vuol dire - si legge nel suo profilo - che sono colpevole di qualsiasi cosa mi accusano. Tanti di voi si chiedono perché, dopo tutte queste condanne, sono sempre stato fuori: il fatto è che quando mi arrestano va su tutti i notiziari, ma quando vengo assolto ed esce la mia innocenza fanno tutti finta di niente e stanno tutti zitti". Dei capi d'accusa che hanno portato il 24enne in carcere lo scorso 17 marzo, per possesso abusivo di armi, rapina e maltrattamenti, "ce n'è solo uno - è scritto in una delle storie pubblicate ieri sera - su cui non starò zitto, né io né la mia ex compagna.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Baby Gang, il trapper dal carcere: "Non sono un santo, ma nessun maltrattamento sulla mia ex"

Arrestato Baby Gang, i video in cui il rapper sfoggia armi - Ore 14 del 17/03/2026

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