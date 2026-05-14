B2 femminile Lardini vince il tiebreak e vola agli spareggi
La squadra femminile di B2 ha ottenuto una vittoria importante al tiebreak contro una squadra a Marsciano, assicurandosi il terzo posto in classifica e l’accesso agli spareggi. La partita si è conclusa con la vittoria al set decisivo, grazie anche ai 24 punti realizzati dalla capitana. La vittoria consente alla formazione di avanzare nella fase successiva del campionato.
La Lardini vince al tiebreak a Marsciano e vola ai playoff grazie al terzo posto in classifica. Protagonista capitan Fedeli con 24 punti. Decisivo anche il punto vittoria della giovanissima Giulia Contini, classe 2010, entrata nel finale. Con questo successo la Lardini chiude un girone di ritorno con 11 vittorie e 2 sole sconfitte, unica a battere in casa la prima della classe, Pratovecchio Stia. Ora due sfide playoff per sognare la B1. Niente da fare invece per Collemarino che perde in quattro set a Tortoreto chiudendo quarta assieme a Faenza. Sesta la Clementina che vince in cinque parziali contro Ozzano. B2 femminile (girone G), 26esima e ultima giornata.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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