B2 femminile Lardini vince il tiebreak e vola agli spareggi

La squadra femminile di B2 ha ottenuto una vittoria importante al tiebreak contro una squadra a Marsciano, assicurandosi il terzo posto in classifica e l’accesso agli spareggi. La partita si è conclusa con la vittoria al set decisivo, grazie anche ai 24 punti realizzati dalla capitana. La vittoria consente alla formazione di avanzare nella fase successiva del campionato.

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