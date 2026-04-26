La Giana si è qualificata per gli spareggi promozione dopo aver battuto Cittadella 2-0 domenica 26 aprile. La vittoria ha consentito alla squadra di superare in classifica l’AlbinoLeffe e l’Inter Under 23, assicurandosi così un posto nei playoff. La partita si è giocata in un clima di tensione e adrenalina, con la Giana che ha dominato sul campo per tutta la durata dell’incontro.

? Cosa sapere La Giana batte Cittadella 2-0 domenica 26 aprile e raggiunge i playoff.. Il successo permette alla squadra di superare l'AlbinoLeffe e l'Inter Under 23.. La Giana strappa un successo decisivo a Cittadella con un 2-0 firmato Pinto e Galeandro, conquistando l’ultimo posto utile per gli spareggi di promozione proprio in questa domenica 26 aprile 2026. Il verdetto della giornata arriva tra i campi del campionato, dove le gerarchie si sono assestate con risultati netti. Mentre la Giana vola verso la post-season, l’AlbinoLeffe e l’Inter Under 23 restano escluse dalla corsa ai playoff dopo i rispettivi cedimenti. A Cittadella, i gol di Pinto e Galeandro hanno permesso alla squadra ospite di superare il limite dei 59 punti, lasciando fuori chi non è riuscito a colpire.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giana vola agli spareggi: la vittoria a Cittadella accende il playoff

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