Il 14 maggio 2026, sono stati liberati due quintali di trote nel fiume Ente, nel territorio di Castel del Piano, come parte di un intervento di ripopolamento. Questa operazione si inserisce in un progetto più ampio che negli ultimi anni ha interessato vari corsi d’acqua della provincia di Grosseto, con l’obiettivo di favorire la ripresa della fauna ittica locale.

Amiata, 14 maggio 2026 – Il ripopolamento del fiume Ente, nel territorio di Castel del Piano, è solo l’ultimo tassello di un lavoro sempre più importante che negli ultimi anni sta interessando diversi corsi d’acqua della provincia di Grosseto. Un’attività che punta a salvaguardare la fauna ittica autoctona, contrastare il depauperamento dei fiumi e valorizzare anche il turismo ambientale e sportivo legato alla pesca sostenibile. Nei giorni scorsi nel fiume Ente sono stati rilasciati circa due quintali di trote mediterranee e trote macrostigma grazie alla collaborazione tra Associazione Italiana Libera Pesca, guardie ittiche volontarie e Polizia provinciale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Azioni di ripopolamento sull’Amiata. Due quintali di trote liberate nel fiume Ente

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