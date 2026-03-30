Grosseto corriere ucciso sull’Amiata | due ergastoli per l’omicidio di Nicolas Del Rio

Si è concluso il processo per l'omicidio di un corriere argentino di 40 anni, ritrovato senza vita il 26 giugno 2024 in un pozzo di una villetta a Arcidosso, in provincia di Grosseto. Oggi, 30 marzo 2026, sono stati pronunciati due ergastoli come pene definitive per i responsabili dell'omicidio. La vicenda riguarda un episodio che ha coinvolto la morte del 40enne, avvenuta in un’area della Toscana.

GROSSETO – Si chiude oggi, 30 marzo 2026, con tre pene pesanti, il processo per l’omicidio di Nicolas Matias Del Rio, il corriere argentino 40enne il cui corpo senza vita venne ritrovato il 26 giugno 2024 in un pozzo di una villetta di Case Sallustri, Arcidosso, in provincia di Grosseto. Villetta dove era stato tenuto prigioniero dopo la rapina delle borse a marchio Gucci che stava trasportando con un furgone, un colpo avvenuto il 22 maggio precedente con la minaccia di una persona e seguita dall’incendio del mezzo. Due condanne all’ergastolo e una a 21 anni. Dopo sei ore di camera di consiglio, la Corte di assise di Grosseto ha stabilito... 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Grosseto, corriere ucciso sull’Amiata: due ergastoli per l’omicidio di Nicolas Del Rio Articoli correlati Omicidio Del Rio: due ergastoli e 20 anni richiestiNel cuore della provincia di Grosseto, la giustizia chiede due ergastoli e vent’anni di reclusione per l’omicidio del Nicolas Matias Del Rio. Leggi anche: Omicidio Nicolas Del Rio. Rimpallo di responsabilità