Caffarella i cittadini tirano a lucido l’Almone | nel fiume sacro e maledetto rimossi quintali di materiali

Lo scorso sabato, volontari del comitato per la Caffarella hanno portato avanti un’operazione di pulizia nell’Almone, un fiume situato all’interno dell’area verde. Durante l’intervento sono stati rimossi circa dieci tonnellate di materiali, tra rifiuti di vario tipo. L’attività ha coinvolto diverse persone che si sono concentrate sulla rimozione di rifiuti accumulatisi nel corso del tempo nel corso del fiume.

Una decina di tonnellate di materiali sono stati rimossi dall’Almone nel corso di un’operazione che ha visto impegnati, nella giornata di sabato 11 aprile, i volontari del comitato per la Caffarella.L'impegno dei volontari “L'intervento si è reso necessario perché in caso di una forte.🔗 Leggi su Romatoday.it Pulizia alle Torri Aragonesi di Napoli: rimossi 26 quintali di rifiuti pericolosi per la salute dei cittadiniNella mattinata di oggi, lunedì 26 gennaio, si è svolta una operazione interforze alle Torri Aragonesi, spesso utilizzate come riparo di fortuna dai... Roma, rimossi quintali di rifiuti tra Valle Aurelia e BalduinaRoma, 12 marzo 2026 – Duplice operazione a tutela del decoro da parte degli agenti del XIV Gruppo Montemario della polizia locale di Roma Capitale,...