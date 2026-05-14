Azione collettiva per inquinamento da Pfas oltre 40mila veneti pronti a chiedere giustizia

Oltre quarantamila cittadini veneti si sono uniti in un’azione legale collettiva contro l’inquinamento da Pfas. Lo studio legale Delex ha annunciato che presenterà una causa civile, coinvolgendo un numero di persone senza precedenti in Italia nel settore ambientale. La richiesta riguarda presunti danni legati alla contaminazione da queste sostanze chimiche. La causa mira a tutelare i diritti dei cittadini coinvolti e a ottenere un risarcimento per i danni subiti.

Lo studio legale Delex si prepara a portare in sede civile una delle più vaste azioni collettive mai avviate in Italia in materia ambientale. Lo studio agirà contro le società che controllavano l'azienda Miteni, ritenute responsabili dello sversamento di Pfas nel suolo e nelle acque delle.🔗 Leggi su Veronasera.it

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