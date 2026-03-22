Pfas presentato il Manifesto per eliminarli | perché l’inquinamento riguarda tutti

Il 9 marzo 2026, al Senato, è stato presentato il Manifesto per l'eliminazione dei Pfas, promosso da Legambiente, Utilitalia e Consumers’ Forum. L'iniziativa mira a sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sull'importanza di contrastare l'inquinamento causato da queste sostanze. La presentazione si è svolta alla presenza di rappresentanti delle organizzazioni coinvolte e di alcuni esponenti politici.

Il 9 marzo 2026, al Senato, è stato presentato il Manifesto Verso l’eliminazione dei Pfas, promosso da Legambiente insieme a Utilitalia e Consumers’ Forum. L’obiettivo è quello di avviare un percorso condiviso tra istituzioni, imprese e cittadini per ridurre progressivamente, fino ad azzerare, l’uso di queste sostanze chimiche, sempre più diffuse nell’ambiente e nella vita quotidiana. Il documento individua una strategia articolata che ha inizio con l’eliminazione graduale dei Pfas, dove già esistono alternative. Si chiedono maggiori investimenti in ricerca con il fine di rafforzare le tecnologie di depurazione, da un lato, e sanzionare chi continua a inquinare per evitare che i costi ricadano sulla collettività. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Pfas, presentato il Manifesto per eliminarli: perché l’inquinamento riguarda tutti Articoli correlati Inquinamento, rumore, luce, microplastiche e Pfas: il cocktail tossico per il cuore Purificatori d’aria, cuffie per le orecchie, sensori di movimento e timer per contenere l’eccesso di luce. Presentato il Manifesto femministaPERUGIA – Da Perugia arriva il “Manifesto femminista e transfemminista“, promosso dalla segreteria comunale del Partito Democratico di Perugia. Aggiornamenti e notizie su Pfas presentato il Manifesto per... Pfas, presentato il Manifesto per eliminarli: perché l’inquinamento riguarda tuttiLegambiente, Utilitalia e Consumers’ Forum presentano al Senato un documento per contrastare l’inquinamento da Pfas ... quifinanza.it Ambiente, presentato a Roma il Manifesto Verso l'eliminazione dei PfasRoma, 9 mar. (askanews) - Legambiente, Utilitalia e Consumers' Forum hanno sottoscritto oggi a Roma, presso il Senato della Repubblica, il ... notizie.tiscali.it