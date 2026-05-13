Fiumi veneti sotto esame | riparte anche nella provincia veronese il monitoraggio di batteri pesticidi e Pfas

Nella provincia di Verona riprende la campagna di monitoraggio ambientale promossa da Legambiente Veneto con il supporto di Arpav. Il progetto, intitolato “Operazione Fiumi - Esplorare per custodire”, si concentra sull’analisi di batteri, pesticidi e Pfas presenti nei corsi d’acqua. L’obiettivo è verificare lo stato di salute dei fiumi e raccogliere dati per eventuali interventi di tutela. La campagna coinvolge diverse zone della regione, con un’attenzione particolare alle acque venete.

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