Fiumi veneti sotto esame | riparte anche nella provincia veronese il monitoraggio di batteri pesticidi e Pfas
Nella provincia di Verona riprende la campagna di monitoraggio ambientale promossa da Legambiente Veneto con il supporto di Arpav. Il progetto, intitolato “Operazione Fiumi - Esplorare per custodire”, si concentra sull’analisi di batteri, pesticidi e Pfas presenti nei corsi d’acqua. L’obiettivo è verificare lo stato di salute dei fiumi e raccogliere dati per eventuali interventi di tutela. La campagna coinvolge diverse zone della regione, con un’attenzione particolare alle acque venete.
Torna anche nella provincia veronese “Operazione Fiumi - Esplorare per custodire”, la campagna di monitoraggio ambientale promossa da Legambiente Veneto con il supporto di Arpav. In questi giorni è iniziata la sesta edizione del progetto, che coinvolgerà volontari e volontarie impegnati nei.🔗 Leggi su Veronasera.it
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