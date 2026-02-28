Arisa annuncia il Live Tour da novembre nei principali teatri italiani

Arisa ha annunciato il suo “Live Tour”, che partirà a novembre e toccherà i principali teatri italiani. La cantante parteciperà anche al 76° Festival di Sanremo con la canzone “Magica Favola”, che ha già registrato il sold out per la data di Milano prevista il 29. La tournée seguirà le esibizioni in diverse città del Paese.

Scritto dalla stessa Arisa con Giuseppe Anastasi, Galeffi e Mamakass, Magica Favola attraversa la vita emotiva di una donna dall'infanzia all'età adulta, raccontando l'amore come un oceano fatto di scoperte, ferite e ritorni. Un viaggio interiore che conduce alla scelta consapevole di abbandonare la "guerra del cuore" per ritrovare pace, verità e protezione, custodendo intatta la parte più autentica e luminosa di sé.