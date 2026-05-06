Netflix ha annunciato che la serie thriller The Night Agent si concluderà con la quarta stagione. Lo show, che vede tra i protagonisti Gabriel Basso, terminerà dopo questa nuova tranche di episodi, confermando così la fine della produzione. La decisione è stata comunicata ufficialmente da Netflix e dallo showrunner Shawn Ryan, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa scelta.

La corsa di The Night Agent si fermerà alla quarta stagione: Netflix e lo showrunner Shawn Ryan confermano la fine programmata della serie thriller con Gabriel Basso. Il viaggio ad altissima tensione di Peter Sutherland è ufficialmente giunto al suo capitolo finale: la celebre piattaforma streaming ha confermato che The Night Agent si concluderà definitivamente con la quarta stagione. La notizia ha colto di sorpresa la vasta platea di appassionati, considerando che la produzione dei nuovi episodi è appena iniziata a Los Angeles. Tuttavia, la decisione di terminare The Night Agent non è sinonimo di una cancellazione brusca, bensì di una scelta narrativa pianificata per dare una degna e memorabile conclusione alle intricate vicende del protagonista.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - The Night Agent, Netflix annuncia: la quarta stagione sarà l’ultima

The Night Agent - Stagione 3 | Trailer ufficiale | Netflix Italia

Notizie correlate

The Night Agent è stata cancellata da Netflix, la stagione 4 sarà l'ultimaLe riprese delle puntate conclusive dello show con star Gabriel Basso sono iniziate proprio oggi nella città di Los Angeles.

The Night Agent 3, recensione: una stagione gradevole ma troppo lunga (e quanto manca Rose)Una nuova cospirazione da sventare per Peter Sutherland, tra azione e tanto cuore.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: The Night Agent, la serie tv Netflix finirà con la quarta stagione; The Night Agent è stata cancellata da Netflix, la stagione 4 sarà l'ultima; Netflix sconvolge i fan con un annuncio inaspettato, la serie su agenti e spie si fermerà alla quarta stagione: perché è stata cancellata; The Night Agent, al via le riprese della quarta e ultima stagione.

The Night Agent, la serie tv Netflix finirà con la quarta stagioneÈ attualmente in produzione a Los Angeles e arriverà prossimamente sulla piattaforma di streaming. Il protagonista sarà ancora una volta Gabriel Basso nel ruolo dell'agente notturno Peter Sutherland L ... tg24.sky.it

The Night Agent: Netflix decide il futuro della serie, la stagione 4 sarà l’ultimaScopri perché The Night Agent finirà con la stagione 4: Netflix chiude la serie e prepara il finale di Peter Sutherland. cinefilos.it

Addio “Peter Sutherland”: via ultima stagione The Night Agent Spostata a Los Angeles la produzione dell'ultima avventura di cui è protagonista Gabriel Basso... - facebook.com facebook

La corsa di #TheNightAgent si prepara al traguardo finale: la quarta stagione della serie #Netflix, attualmente in produzione a Los Angeles, sarà l'ultima. Ma lo showrunner Shawn Ryan ci rassicura: x.com