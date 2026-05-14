Avvocato di difesa 5 sarà l’ultima stagione | quando esce su Netflix e cosa sappiamo

L’ultima stagione di “Avvocato di difesa” sarà la quinta. Lo ha confermato Netflix, annunciando che il prossimo capitolo del legal drama con Manuel Garcia Rulfo sarà l’ultimo. La serie, ispirata ai romanzi di Michael Connelly, si concluderà con questa stagione, che rappresenta la conclusione della storia. La data di uscita non è ancora stata comunicata ufficialmente.

“Avvocato di difesa” terminerà con la quinta stagione. Il prossimo capitolo del legal drama con Manuel Garcia Rulfo, ispirato ai romanzi di Michael Connelly, sarà l'ultimo e ora è ufficiale. Era febbraio 2026 quando usciva su Netflix la quarta stagione di “Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer”.🔗 Leggi su Today.it

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Lunedì da Leoni dell' 11 maggio 2026 - Il Leone Ruggisce 3 volte

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