Avvelena il figlio con i farmaci per evitare assistenti sociali in Inghilterra | la 36enne Emma Barnett a processo

Una donna di 36 anni residente nel sud-est dell'Inghilterra è sotto processo per la morte del suo bambino di 14 mesi. Secondo le accuse, avrebbe somministrato farmaci al figlio con l'intento di evitare l'intervento degli assistenti sociali. L'udienza si sta svolgendo in tribunale, dove vengono esaminate le prove e gli elementi a carico. La vicenda ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica e dei media locali, che seguono con attenzione lo sviluppo del procedimento legale.

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