Avvelena il figlio con i farmaci per evitare assistenti sociali in Inghilterra | la 36enne Emma Barnett a processo
Una donna di 36 anni residente nel sud-est dell'Inghilterra è sotto processo per la morte del suo bambino di 14 mesi. Secondo le accuse, avrebbe somministrato farmaci al figlio con l'intento di evitare l'intervento degli assistenti sociali. L'udienza si sta svolgendo in tribunale, dove vengono esaminate le prove e gli elementi a carico. La vicenda ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica e dei media locali, che seguono con attenzione lo sviluppo del procedimento legale.
Emma Barnett, 36enne residente nel sud-est dell'Inghilterra, sta affrontando un processo per la morte del figlioletto di 14 mesi. La donna lo ha avvelenato con un mix letale di farmaci per evitare che venisse affidato ai servizi sociali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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