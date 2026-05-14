Aviaria caso di contagio da gatto a uomo | Rischio pandemia

Un caso di contagio tra un gatto e un essere umano legato all’influenza aviaria ha preoccupato le autorità sanitarie. Dopo aver curato alcuni animali malati, un individuo ha contratto il virus da un felino, portando a un possibile rischio di diffusione più ampia. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla trasmissione zoonotica dell’infezione e sulla possibilità di una nuova minaccia pandemica.

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Per mesi ha curato animali malati senza immaginare che proprio uno di quei pazienti avrebbe potuto aprire un nuovo capitolo nella storia delle infezioni zoonotiche. Nessun sintomo evidente, nessun campanello d’allarme immediato. Solo un controllo successivo e un risultato inatteso: il virus era passato all’uomo. È un episodio che gli scienziati seguivano con particolare attenzione da tempo. Da anni, infatti, i ricercatori osservano il comportamento dell’ influenza aviaria H5N1, soprattutto per la sua crescente capacità di colpire specie animali diverse dagli uccelli. E ora, per la prima volta, è stato documentato un caso che potrebbe rappresentare un nuovo elemento di preoccupazione.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Aviaria, caso di contagio da gatto a uomo: “Rischio pandemia” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Gatto infetta un uomo con l’influenza aviaria H5N1 a rischio pandemia: primo caso confermato dai CDCI CDC hanno confermato il primo caso di trasmissione dell'influenza aviaria A (H5N1) da un gatto domestico a un uomo. Leggi anche: “Rischio pandemia”. Primo caso di contagio su un umano: il virus che fa paura Temi più discussi: Aviaria nel latte, le pecore europee finiscono nel mirino: Gli agnelli possono diffondere il virus; Influenza aviaria - Progetto pilota di vaccinazione negli allevamenti avicoli; Aviaria H5N1 e H5N5: le pecore trasmettono il virus tramite il latte; Gatto infetta un uomo con l'influenza aviaria H5N1 a rischio pandemia: primo caso confermato dai CDC. Gatto infetta un uomo con l’influenza aviaria H5N1 a rischio pandemia: primo caso confermato dai CDCI CDC hanno confermato il primo caso di trasmissione dell'influenza aviaria A (H5N1) da un gatto domestico a un uomo ... fanpage.it Persona fragile e con patologie colpita da aviaria in Lombardia: Contratta all’estero, è il primo contagio umano in EuropaLa Regione Lombardia ha identificato un caso di infezione da aviaria, l’influenza di origine animale, a bassa patogenicità in una persona fragile con malattie concomitanti proveniente da un paese ... blitzquotidiano.it