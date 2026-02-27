Rischio pandemia Primo caso di contagio su un umano | il virus che fa paura

In Catalogna, un uomo di 83 anni residente a Lleida ha contratto il virus AH1N1, segnando il primo caso di contagio umano di influenza suina. L’infezione è stata confermata, ma al momento non sono stati identificati i dettagli dell’origine del contagio. La notizia ha suscitato attenzione tra le autorità sanitarie, che stanno monitorando la situazione.

In Catalogna è stato registrato un raro episodio di influenza suina nell'uomo. L'infezione, legata al virus AH1N1, è stata riscontrata in un uomo di 83 anni residente nella provincia di Lleida, con un'origine del contagio che al momento non risulta identificata. La segnalazione, secondo quanto confermato dal governo catalano al quotidiano El País, è stata trasmessa alle autorità sanitarie europee e all' Organizzazione mondiale della sanità (OMS), in linea con quanto previsto dai protocolli internazionali. Influenza suina AH1N1: il caso in Catalogna. Il paziente è nel frattempo guarito. Un elemento considerato rilevante dagli esperti riguarda l'assenza di contatti con maiali, allevamenti suini o altri animali potenzialmente in grado di veicolare il virus.