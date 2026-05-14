Aveva paura… Andrea Sempio spunta fuori un altro bigliettino | cosa c’è scritto

Un nuovo bigliettino, questa volta attribuito ad Andrea Sempio, è stato trovato tra le carte coinvolte nell’indagine sul delitto di Garlasco. Il documento ha suscitato interesse tra gli inquirenti, che continuano a esaminare tutti gli elementi raccolti. La scoperta si aggiunge alle altre evidenze già acquisite, ripercorrendo i passaggi della vicenda e contribuendo a chiarire i dettagli della vicenda giudiziaria.

Un nuovo appunto attribuito ad Andrea Sempio finisce al centro delle carte della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. La frase annotata nel diario riguarda un incontro del 27 novembre 2022 con una ragazza che era stata sua fidanzata all’epoca della prima indagine a suo carico. “Non fu bellissimo. Si capiva che aveva paura le facessi qualcosa”. Parole che oggi vengono rilette dagli investigatori nel quadro degli accertamenti sull’omicidio di Chiara Poggi. La donna, sentita dai carabinieri insieme ad alcuni ex compagni di liceo di Sempio, ha ridimensionato il senso di quell’episodio. “Io ero preoccupata perché non volevo che ci vedessero in giro insieme dato che avevo una relazione con un altro”, ha spiegato, secondo quanto riportato da Repubblica e ripreso da altre testate.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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