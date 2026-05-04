one itis cosa significa e come viene usato il termine scritto da andrea sempio

Cosa significa davvero One Itis, il termine che sarebbe stato utilizzato da Sempio in un forum online e che potrebbe rappresentare uno snodo importante nelle indagini sul delitto di Garlasco “Una One Itis di quasi due anni”: sarebbero queste le parole che Andrea Sempio, sotto il profilo dell’utente anonimo Andreas, avrebbe scritto sul forum Italian Seduction, uno spazio online attivo dal 2004 che veniva utilizzato dai cosiddetti Incel (termine che sta per celibi involontari) per imparare ad approcciare le ragazze. Indagato per l’omicidio di Chiara Poggi e atteso il prossimo 6 maggio nella Procura di Pavia, Andrea Sempio si sarebbe nascosto dietro il nickname di Andreas per sfogare tutto il suo odio contro le donne, lasciando post online che tendono persino a giustificare la violenza sessuale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Temi più discussi: One-itis, dove nasce e cosa significa il termine utilizzato da Andrea Sempio nei post sul web; Garlasco, cos'è la one-itis di Andrea Sempio ossessionato da una ragazza: il significato e il suo racconto; Caso Garlasco, l’ossessione ONE-ITIS di cui parla Andreas: il profilo ora attribuito a Sempio; Le one-itis e i pick up artist, come funzionano i gruppi di seduzione frequentati da Andrea Sempio.

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Ma #Sempio è la one-itis della Longo Mi pare tutto un po' troppo. #Mattino5 #Garlasco x.com

Andreas è il profilo su un forum ora attribuito ad Andrea Sempio. Qui in un commento parla di una “One-Itis di quasi 2 anni” con una ragazza. Abbiamo verificato cosa si intende in questi ambienti per One-Itis: parliamo di un tipo di un’ossessione - facebook.com facebook