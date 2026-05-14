Avenza si prepara a ricordare le 52 vittime di un tragico evento attraverso un rito cui partecipano giovani e familiari. Durante la cerimonia, alcuni studenti sono stati coinvolti in domande sul loro atteggiamento di fronte ai luoghi colpiti e sul motivo per cui il sacrificio degli allievi della scuola è stato ritenuto rilevante in questa memoria. La giornata si svolge con momenti di riflessione e partecipazione condivisa.

? Domande chiave Come hanno reagito gli studenti davanti ai luoghi colpiti dai colpi?. Perché il sacrificio degli allievi della scuola è centrale in questa memoria?. Cosa lega ancora oggi le comunità di Carrara e La Spezia?. Come si trasforma un numero statistico in un impegno per il futuro?.? In Breve Assessore Giulio Guerri rappresenta l'amministrazione di La Spezia per il Comune di Carrara.. Bombardamento avvenuto ottantadue anni fa colpì la scuola di avviamento professionale locale.. Partecipazione di familiari e studenti per onorare le 52 vittime civili scomparse.. Il rito tra i vicoli di Avenza promuove pace e fratellanza tra i territori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Avenza, memoria per le 52 vittime: il rito tra giovani e familiari

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