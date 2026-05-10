Murale vandalizzato alla Radura della Memoria Salis | Genova chiede scusa ai familiari delle vittime
Un murale situato alla Radura della Memoria è stato danneggiato, come segnalato dal presidente del municipio Centro Ovest. La sindaca di Genova ha espresso condanna per l’accaduto, chiedendo scusa ai familiari delle vittime. La vicenda ha suscitato reazioni ufficiali, con l’amministrazione comunale che ha preso atto del gesto vandalico. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.
Dopo la denuncia del presidente del municipio Centro Ovest Michele Colnaghi sul murale vandalizzato alla Radura della Memoria, interviene anche la sindaca di Genova Silvia Salis, che condanna con fermezza quanto accaduto.“A nome della città di Genova chiedo scusa ai familiari delle vittime, agli.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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