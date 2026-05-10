Murale vandalizzato alla Radura della Memoria Salis | Genova chiede scusa ai familiari delle vittime

Un murale situato alla Radura della Memoria è stato danneggiato, come segnalato dal presidente del municipio Centro Ovest. La sindaca di Genova ha espresso condanna per l’accaduto, chiedendo scusa ai familiari delle vittime. La vicenda ha suscitato reazioni ufficiali, con l’amministrazione comunale che ha preso atto del gesto vandalico. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.

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