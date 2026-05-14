Avellino torna in campo per affrontare la Fortitudo, dopo aver subito una sconfitta in Gara 3. La squadra biancoverde cerca di reagire e di riaprire la serie, puntando a un risultato positivo che possa cambiare gli esiti finora registrati. La partita si gioca in un momento di grande tensione, con entrambe le formazioni determinate a ottenere la vittoria. La sfida rappresenta un passo importante per le ambizioni della squadra irpina.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo il colpo di Gara 3, l’ Unicusano Avellino Basket torna in campo con entusiasmo e nuove certezze. La vittoria conquistata davanti al pubblico del PalaDelMauro ha riaperto la serie contro la Fortitudo Bologna, restituendo fiducia e convinzione ai biancoverdi, ora pronti a giocarsi un’altra sfida fondamentale per riportare il confronto in equilibrio. Questa sera, alle 20:30, Avellino cercherà il pareggio nella serie davanti ai propri tifosi. La squadra di coach Gennaro Di Carlo ha dato importanti segnali di crescita soprattutto sotto il profilo mentale e fisico. Emblematico il dato dei rimbalzi in Gara 3: ben 44 catturati, di cui 19 offensivi, numeri che testimoniano aggressività e presenza sotto canestro.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino sfida ancora la Fortitudo: obiettivo impattare la serie

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