Avellino sfida ancora la Fortitudo | obiettivo impattare la serie

Da anteprima24.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Avellino torna in campo per affrontare la Fortitudo, dopo aver subito una sconfitta in Gara 3. La squadra biancoverde cerca di reagire e di riaprire la serie, puntando a un risultato positivo che possa cambiare gli esiti finora registrati. La partita si gioca in un momento di grande tensione, con entrambe le formazioni determinate a ottenere la vittoria. La sfida rappresenta un passo importante per le ambizioni della squadra irpina.

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Tempo di lettura: 2 minuti Dopo il colpo di Gara 3, l’ Unicusano Avellino Basket torna in campo con entusiasmo e nuove certezze. La vittoria conquistata davanti al pubblico del PalaDelMauro ha riaperto la serie contro la Fortitudo Bologna, restituendo fiducia e convinzione ai biancoverdi, ora pronti a giocarsi un’altra sfida fondamentale per riportare il confronto in equilibrio. Questa sera, alle 20:30, Avellino cercherà il pareggio nella serie davanti ai propri tifosi.  La squadra di coach Gennaro Di Carlo ha dato importanti segnali di crescita soprattutto sotto il profilo mentale e fisico. Emblematico il dato dei rimbalzi in Gara 3: ben 44 catturati, di cui 19 offensivi, numeri che testimoniano aggressività e presenza sotto canestro.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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