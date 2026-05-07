Unicusano Avellino Basket è tempo di Gara 1 | la sfida contro la Fortitudo

Stasera alle 20, l’Unicusano Avellino Basket affronta Gara 1 dei Play-off contro la Fortitudo. La squadra si prepara a scendere in campo subito dopo aver vinto l’ultima partita contro la Ferraroni JuVi Cremona. La sfida si svolge in un momento di grande attesa, con i giocatori pronti a dare il massimo per la prima partita della serie.

A pochi giorni di distanza dalla vittoria contro la Ferraroni JuVi Cremona, l’Unicusano Avellino Basket torna in campo per affrontare Gara 1 di Play-off con palla a due questa sera alle 20.30. Gli irpini sul campo del PalaDozza cercano il colpaccio in gara 1. In stagione regolare le due.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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