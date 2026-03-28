Al PalaDozza la sfida d’alta quota | Unicusano Avellino contro la capolista Fortitudo Bologna

Al PalaDozza si svolge la partita tra la squadra di Avellino e la capolista Bologna, valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest. La gara è prevista per domani alle 18 e vede le due formazioni affrontarsi nel contesto della stagione in corso. Entrambe le squadre si preparano a scendere in campo per ottenere i risultati previsti dal calendario.

Si resta in Emilia Romagna per la giornata numero trentatrè del campionato di Serie A2 OldWildWest. La formazione del presidente Lombardi calca domani pomeriggio alle 18.00 il parquet del PalaDozza di Bologna, per affrontare la Fortitudo di coach Attilio Caja. Gara dal sapore dei play-off, tra due formazioni arrivate allo sprint decisivo. Il match arriva dopo l’infrasettimanale di mercoledì, che ha visto Avellino uscire sconfitta in volata dal campo di Forlì, mentre la F scudata ha superato la Victoria Libertas Pesaro con un canestro sulla sirena di Matteo Imbró. Nel match di andata l’Unicusano Avellino Basket ha prevalso con il punteggio di 85-62. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Al PalaDozza la sfida d’alta quota: Unicusano Avellino contro la capolista Fortitudo Bologna Articoli correlati Leggi anche: La Fortitudo vuole calare il bis: al Paladozza la sfida con Milano La Fortitudo in emergenza contro Roseto si affida al fattore Paladozza (e Caja fa 100)Bologna 3 gennaio 2026 - Anno nuovo problemi vecchi per una Fortitudo che anche per la sfida di domani con Roseto, prima sfida del 2026 e girone di... Contenuti utili per approfondire Unicusano Avellino Temi più discussi: Forlì vince al fotofinish, si ferma la striscia dei biancoverdi; Avellino Basket, coach Di Carlo: Vogliamo un pronto riscatto a Bologna; Avellino Basket, subito un altro esame: trasferta al PalaDozza contro la Fortitudo; VIDEO | Avellino Basket, dopo Forlì c’è la Fortitudo: Di Carlo tira le somme. Unicusano Avellino e la preparazione: domani scrimmage al PalaDelMauroDopo il successo ottenuto nel recupero della 27ª giornata di Serie A2 Old Wild West, l’Unicusano Avellino Basket è tornata subito al lavoro per preparare il prossimo appuntamento. pianetabasket.com L'esperta Forlì sulla strada dell'Unicusano Avellino BasketPenultimo turno infrasettimanale per l’Unicusano Avellino Basket, il match valido per la trentunesima giornata della Serie A2 OldWildWest si gioca sul campo dell’Unieuro Forlì. Palla a due alle ore 20 ... msn.com AvellinoToday. . Unicusano Avellino Basket, le parole di coach Di Carlo in vista del match di domenica contro la Fortitudo #avellinobasket #Basket #avellinotoday #Citynews Leggi la notizia su AvellinoToday - facebook.com facebook Nel finale la spunta Forlì: l’Unieuro batte in volata l’Unicusano Avellino @Sportando x.com