Avellino Basket da applausi | Bologna cade tutto rimandato a gara 5

L'Avellino Basket ha ottenuto una vittoria importante contro Bologna, portando la serie ai tempi supplementari. La partita si è conclusa con un punteggio favorevole ai padroni di casa, che ora si trovano ad affrontare gara 5, prevista per domenica al PalaDozza. La sfida di ieri sera ha visto una prestazione combattuta da entrambe le squadre, con l'Avellino che ha saputo rispondere alle sfide sul campo e mantenere aperto il discorso qualificazione.

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Tempo di lettura: 2 minuti Avellino rimette in equilibrio la serie e si guadagna la “bella” di domenica al PalaDozza. L’Unicusano Avellino Basket supera la Flats Service Fortitudo Bologna 76-67 al termine di una gara decisa nella ripresa, dopo un primo tempo equilibrato. Determinante il terzo quarto dei biancoverdi, capaci di piazzare un devastante parziale di 19-2 che ha indirizzato il match. Bologna ha provato a rientrare nell’ultimo periodo, ma senza riuscire a colmare il divario. Prestazione di squadra per gli uomini di coach Di Carlo, trascinati dai 48 punti complessivi degli americani Francis e Lewis, ma sostenuti anche dal prezioso lavoro di Fresno in difesa su Sarto e dall’intensità dei lunghi sotto canestro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Avellino Basket da applausi: Bologna cade, tutto rimandato a gara 5 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Unicusano Avellino Basket-Fortitudo Bologna, in vendita i biglietti per Gara 3L’Unicusano Avellino Basket comunica che da questo pomeriggio, giovedì 7 maggio, apre la prevendita del match in programma martedì 12 maggio alle ore... Gara 3, Unicusano Avellino Basket: Dentro o fuori contro Fortitudo BolognaÈ l'ora di Gara 3 e la serie si sposta al PalaDelMauro di Avellino, con palla a due alle 19. L’Unicusano Avellino Basket in Gara 4 va a caccia della paritàGara 3 ha regalato all’Unicusano Avellino Basket ed ai suoi tifosi una serata da sogno ed una vittoria utile ad accorciare la serie. Avellino ha accorciato le distanze, ha ricaricato le pile e con il ... irpinianews.it Unicusano Avellino Basket rimonta vincente: battuta Bologna giovedì gara 4Al termine di una partita epica l'Unicusano Avellino Basket, davanti ad oltre 3000 spettatori, supera la Flats Service Bologna con il punteggio di 75-71 riaprendo la serie e rinviando ogni discorso a ... atripaldanews.it