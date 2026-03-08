Guerra in Iran il diesel a 2 euro in Trentino Alto Adige e la Coldiretti scrive al governo

La Coldiretti ha scritto al Governo per chiedere un incontro urgente riguardo all’aumento dei prezzi del gasolio e dei costi energetici. La richiesta arriva in seguito all’impennata del prezzo del diesel, che in alcune zone del Trentino Alto Adige ha raggiunto i 2 euro al litro, e alla crescente preoccupazione per la crisi geopolitica internazionale.

Richiesto un incontro urgente alla luce della forte preoccupazione per l'improvvisa impennata del prezzo del gasolio e dei costi energetici determinata dalla drammatica situazione geopolitica internazionale La Coldiretti, nelle scorse ore, ha inviato una lettera al Governo per chiedere un incontro urgente alla luce della forte preoccupazione per l’improvvisa impennata del prezzo del gasolio e dei costi energetici determinata dalla drammatica situazione geopolitica internazionale. Una dinamica che anche in Trentino Alto Adige sta colpendo direttamente il mondo agricolo e rischia di mettere in seria difficoltà le imprese del settore primario. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Guerra in Iran, aumenta il costo del Diesel in Trentino-Alto AdigeCon l’aggravarsi del conflitto in Medio Oriente aumentano i prezzi del carburante in tutto il Trentino Alto Adige dove è stata ufficialmente superata... Leggi anche: Indovina la classifica di Sanremo e vince quasi 50mila euro: è del Trentino Alto Adige Approfondimenti e contenuti su Trentino Alto Adige. Temi più discussi: Guerra in Iran, aumenta il costo del Diesel in Trentino-Alto Adige; Guerra in Iran, in Trentino la benzina è aumentata di due centesimi in poche ore. L’allarme degli autotrasportatori: Rischio di perdite immediate per le aziende; Superati i 2 euro per il litro per diesel in Trentino Alto Adige; Guerra in Iran, la testimonianza di una ricercatrice a Trento. Guerra in Iran, il diesel a 2 euro in Trentino Alto Adige e la Coldiretti scrive al governoRichiesto un incontro urgente alla luce della forte preoccupazione per l'improvvisa impennata del prezzo del gasolio e dei costi energetici determinata dalla drammatica situazione geopolitica internaz ... trentotoday.it Guerra in Iran: carburante alle stelle. Coldiretti: Colpito anche il mondo agricolo, nuovi aumenti possono compromettere sostenibilità economica delle produzioniTRENTO. Impennata dei prezzi del carburante per la crisi in Mediorente, in Trentino Adige superata la soglia di due euro per un litro di diesel e Coldiretti lancia l'allarme: Colpito indirettamente a ... ildolomiti.it Energia, doccia fredda per le imprese del Trentino Alto Adige: rincari per 251 milioni - facebook.com facebook Tra le regioni del Nord Est (Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia) solo il Trentino Alto Adige vedrà aumentare la popolazione residente nel periodo 2024-2080: +3,9% a fronte del -11,5% della ripartizione, del -14,1% del Veneto e del -15,1% de x.com