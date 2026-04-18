Safety car in tangenziale | grosso cane vaga tra le corsie

Un grosso cane Corso è stato avvistato mentre attraversava a piedi le corsie della tangenziale di Bologna. L’animale, visibilmente spaventato e smarrito, è stato poi intercettato in modo sicuro. La situazione si è conclusa con il ritorno a casa del cane, senza che si registrassero incidenti o feriti. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine per gestire la vicenda e mettere in sicurezza l’area.

Si è conclusa con un lieto fine e un ritorno a casa di un esemplare di cane Corso. L'animale, smarrito e visibilmente spaventato, è stato intercettato, mentre percorreva a piedi la carreggiata sud della Tangenziale di Bologna. Le segnalazioni al Centro Operativo della Polizia Stradale sono.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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