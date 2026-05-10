A4 mercoledì notte chiusi i caselli di Dalmine e di Grumello

Mercoledì notte sulla A4 Milano-Brescia sono stati chiusi i caselli di Dalmine e Grumello. La chiusura si è resa necessaria per permettere lavori di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore. La chiusura dei caselli di Dalmine riguarda sia l’entrata in entrambe le direzioni sia l’uscita per chi arriva da Milano. I lavori sono iniziati alle 21 di mercoledì 13 maggio e si sono conclusi alle 5 di giovedì 14 maggio.

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Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, dalle 21 di mercoledì 13 alle 5 di giovedì 14 maggio, sarà chiusa la stazione di Dalmine, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia: in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano: Capriate; in entrata verso Brescia: Bergamo. Sempre negli stessi orari – dalle 21 di mercoledì 13 alle 5 di giovedì 14 maggio – sarà chiusa anche la stazione di Grumello, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Milano: Seriate; in entrata verso Brescia e in uscita per chi proviene da Brescia: Ponte Oglio.🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Autostrada A4, chiude per una notte il tratto Grumello-Bergamo verso MilanoSulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di posa cavi, dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 16 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Grumello... Leggi anche: Incidente in A4: due feriti. Mattinata di code tra Palazzolo e Grumello