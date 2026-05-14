Automobilismo - Campionato europeo Boss Gp Vanni sul podio a Hockeneim

Da sport.quotidiano.net 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Roberto Vanni sul podio a Hockeneim nella sua classe, la "Light", nel campionato Boss Gp della "Fia", uno dei più interessanti e più importanti a livello europeo per le monoposto a ruote scoperte. Il pilota lucchese è giunto terzo nella sua categoria in un week-end di gara impressionante per la massiccia presenza di pubblico, alcune decine di migliaia. Del resto questo è un tracciato che ha ospitato la Formula Uno per molti anni, anche se, purtroppo, l’ultima volta nel 2019, ben sette anni fa e il pubblico tedesco è, senza dubbio, molto appassionato. "Sono soddisfatto – ha dichiarato Vanni –, perché è un ulteriore podio, dopo quello di Monza nel 2021 e degli anni scorsi, con la parentesi dei test per le Formula Uno storiche.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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