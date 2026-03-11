Famiglie senz' acqua in città rubinetti a secco ai piani alti | Sembra il terzo mondo

Da alcuni giorni, molte famiglie di Foggia affrontano problemi con l’erogazione dell’acqua, con rubinetti a secco soprattutto nei piani alti e negli edifici privi di autoclave. La situazione si presenta con cali di pressione e interruzioni frequenti, principalmente nelle prime ore del mattino. La mancanza di acqua rende difficile le normali attività quotidiane e crea disagio tra i residenti.

Da qualche giorno decine di famiglie di Foggia sono alle prese con una nuova emergenza idrica, dovuta non solo a forti cali di pressione ma anche a vere e proprie interruzioni, perlopiù dalle prime ore del mattino; ai piani alti dei palazzi e negli stabili sprovvisti di autoclave. “Non è. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

