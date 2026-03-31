In Italia, il numero di automobili supera i 41,7 milioni, con un record di veicoli per ogni mille abitanti. Tuttavia, le auto più vecchie rappresentano una quota significativa del parco circolante. I dati indicano che la maggior parte dei veicoli ha oltre dieci anni di anzianità, evidenziando un parco auto caratterizzato da una forte presenza di vetture di età avanzata.

Un numero astronomico che racconta l'Italia della mobilità: sono 56.369.659 i veicoli circolanti nel nostro Paese secondo le più recenti rilevazioni di Aci-Automobile Club Italia relative all'anno 2025. Una galassia in movimento dove la parte del leone spetta naturalmente alle autovetture. Al 31 dicembre dello scorso anno, il numero di queste ultime corrisponde a 41.795.962 unità, ovvero il 74,1% dell'intero parco veicolare italiano. Riflette invece il tessuto nazionale legato alle piccole e medie imprese il volume di autocarri trasporto merci, 4.655.665 unità che pesano per l'8,3% sul totale. Evidentemente molto radicata sul territorio anche la presenza dei motocicli, ben 7. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'Italia su strada: è record di auto su 1.000 abitanti, ma sono sempre più vecchie

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