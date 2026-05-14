Auto quanto costa all’anno in Lombardia tra assicurazioni carburante usura | uno stipendio mensile non basta
In Lombardia, il costo di possedere un'auto supera spesso quello di un intero stipendio mensile. Tra assicurazioni, carburante e usura del veicolo, le spese annuali sono elevate e richiedono risorse che non sempre si riescono a coprire con un solo reddito. Questa situazione rende difficile mantenere un'auto senza ricorrere a risparmi o a ulteriori entrate, rendendo il possesso di un veicolo sempre più impegnativo.
Milano, 14 maggio 2026 - Lo stipendio di un mese non basta più. Per coprire il mantenimento annuale di un’auto familiare con alimentazione diesel occorre aggiungere alla busta paga quasi l’intera tredicesima: sommando bollo, usura, spese di manutenzione ordinaria, revisione e soprattutto polizza assicurativa in Lombardia si bruciano 3.407 euro (circa 300 al mese). Somma che un lavoratore dipendente, con un salario medio, “vede“ solo a dicembre. Un'immagine d'archivio di un bollo e un libretto di circolazione di un'automobile. ANSAFRANCO SILVI Una coppia senza figli, con un modello di vettura a benzina e capienze inferiori, deve mettere a bilancio un buon stipendio: 2.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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