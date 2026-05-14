Auto quanto costa all’anno in Lombardia tra assicurazioni carburante usura | uno stipendio mensile non basta

In Lombardia, il costo di possedere un'auto supera spesso quello di un intero stipendio mensile. Tra assicurazioni, carburante e usura del veicolo, le spese annuali sono elevate e richiedono risorse che non sempre si riescono a coprire con un solo reddito. Questa situazione rende difficile mantenere un'auto senza ricorrere a risparmi o a ulteriori entrate, rendendo il possesso di un veicolo sempre più impegnativo.

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Milano, 14 maggio 2026 - Lo stipendio di un mese non basta più. Per coprire il mantenimento annuale di un’auto familiare con alimentazione diesel occorre aggiungere alla busta paga quasi l’intera tredicesima: sommando bollo, usura, spese di manutenzione ordinaria, revisione e soprattutto polizza assicurativa in Lombardia si bruciano 3.407 euro (circa 300 al mese). Somma che un lavoratore dipendente, con un salario medio, “vede“ solo a dicembre. Un'immagine d'archivio di un bollo e un libretto di circolazione di un'automobile. ANSAFRANCO SILVI Una coppia senza figli, con un modello di vettura a benzina e capienze inferiori, deve mettere a bilancio un buon stipendio: 2.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Auto, quanto costa all’anno in Lombardia tra assicurazioni, carburante, usura: uno stipendio mensile non basta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Assicurazioni a Viterbo, quanto costa "proteggere" i propri veicoliLa Tuscia resta la provincia meno cara del Lazio per le quattro ruote nonostante i rincari, mentre chi possiede una moto deve fare i conti con... Quanto costa vivere a Padova? Tra luce e gas le famiglie spendono 2.322 euro l’annoNel 2025 le bollette delle famiglie padovane hanno seguito due direzioni diverse. Temi più discussi: Auto, quanto mi costi: 5 mila euro all'anno per mantenerla e in dieci anni il prezzo medio è salito del 50%; Quanto costa mantenere l'auto all'anno? Come una vacanza alle Maldive per due; Auto mia quanto mi costi. Per le famiglie di Roma un salasso fino a 3.700 euro all'anno; Bollo auto Campania 2026: calcolo pagamento, scadenza, chi è esente. LAZZARINI AUTOMAZIONI S.A.S. DI MORGANO LAZZARINI - Results on X | Live Posts & Updates x.com Auto mia quanto mi costi. Per le famiglie di Roma un salasso fino a 3.700 euro all'annoLo rivela un'indagine di Facile.it in collaborazione con Pratiche Auto Online. Per i neopatentati l'RC auto rappresenta la spesa maggiore da affrontare ... romatoday.it Cara auto, quanto mi costi: per mantenerla ci vogliono fino a 4.500 euro l’anno. Ecco perchéL’assicurazione è una delle spese che incide maggiormente sul mantenimento e, in alcuni casi, può arrivare a rappresentare il 70% del costo totale ... repubblica.it