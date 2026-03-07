Assicurazioni a Viterbo quanto costa proteggere i propri veicoli

A Viterbo, il costo del rinnovo delle assicurazioni per i veicoli è diventato una voce di spesa significativa per molte famiglie. Le tariffe variano a seconda del tipo di veicolo e delle caratteristiche delle polizze, creando differenze nei costi complessivi. Questa situazione interessa sia chi possiede auto sia chi ha altri mezzi di trasporto, con variazioni evidenti tra le diverse tipologie di coperture disponibili.

La Tuscia resta la provincia meno cara del Lazio per le quattro ruote nonostante i rincari, mentre chi possiede una moto deve fare i conti con aumenti record. Il rinnovo della polizza assicurativa rappresenta una voce di spesa sempre più rilevante per le famiglie viterbesi, con notizie contrastanti a seconda del mezzo utilizzato. Se per le automobili la provincia di Viterbo si conferma l'area più economica del Lazio, per chi si muove su due ruote la situazione appare decisamente più critica. I dati aggiornati dei principali portali di confronto online mostrano quanto si paga mediamente per circolare sulle strade del territorio e quali sono le differenze tra i vari comuni.