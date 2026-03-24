Quanto costa vivere a Padova? Tra luce e gas le famiglie spendono 2.322 euro l’anno

Nel 2025 le bollette delle famiglie a Padova hanno mostrato andamenti opposti. Le spese per l’energia elettrica si sono mantenute tra le più alte del Veneto, mentre i costi complessivi per luce e gas sono arrivati a 2.322 euro all’anno, in media. Questi dati riflettono le variazioni nelle tariffe e nei consumi delle famiglie della città.

Nel 2025 le bollette delle famiglie padovane hanno seguito due direzioni diverse. Da una parte la luce, che si conferma tra le più care del Veneto. Dall’altra il gas, che invece colloca la provincia tra quelle dove la spesa è rimasta relativamente più contenuta. È questa la fotografia che emerge dall’analisi di Facile.it, che mette in evidenza quanto il costo dell’energia continui a pesare sui bilanci domestici anche nel padovano. In termini concreti, nel corso dell’ultimo anno le famiglie padovane hanno speso in media 799 euro per la bolletta elettrica e 1.523 euro per quella del gas. Sul fronte dell’elettricità, Padova risulta la seconda provincia più cara del Veneto, alle spalle soltanto di Rovigo, dove la spesa media ha raggiunto 823 euro. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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