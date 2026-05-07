Giornata di donazione sangue | torna un nuovo appuntamento con la solidarietà

Da brindisireport.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si tiene una giornata dedicata alla donazione di sangue, un evento che coinvolge la comunità locale. Il sangue donato viene utilizzato negli ospedali per le emergenze e le terapie di pazienti che ne hanno bisogno. La giornata si svolge in un centro appositamente allestito, con volontari e cittadini che partecipano all'iniziativa. La donazione di sangue rimane un gesto fondamentale per il sistema sanitario.

CAROVIGNO - Il sangue rappresenta ancora oggi una risorsa insostituibile, una necessità quotidiana che alimenta il funzionamento degli ospedali e le terapie di migliaia di pazienti. Ma la sua disponibilità dipende esclusivamente dalla generosità e dal senso civico di donatori e donatrici. In.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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