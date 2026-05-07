Giornata di donazione sangue | torna un nuovo appuntamento con la solidarietà

Oggi si tiene una giornata dedicata alla donazione di sangue, un evento che coinvolge la comunità locale. Il sangue donato viene utilizzato negli ospedali per le emergenze e le terapie di pazienti che ne hanno bisogno. La giornata si svolge in un centro appositamente allestito, con volontari e cittadini che partecipano all'iniziativa. La donazione di sangue rimane un gesto fondamentale per il sistema sanitario.

CAROVIGNO - Il sangue rappresenta ancora oggi una risorsa insostituibile, una necessità quotidiana che alimenta il funzionamento degli ospedali e le terapie di migliaia di pazienti. Ma la sua disponibilità dipende esclusivamente dalla generosità e dal senso civico di donatori e donatrici. In.🔗 Leggi su Brindisireport.it DONAZIONE DI SANGUE DEI CARABINIERI: «UN GESTO SINGOLO CHE PUO' SALVARE 3 VITE» | 11/11/2025 Notizie correlate Appuntamento con la donazione del sangue per la Giornata internazionale della donnaIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Domenica 8 marzo 2026 presso Asl, Viale Onu. Nuova chiamata alla donazione di sangue: giornata all'insegna della solidarietàSabato 28 marzo Avis, Real Five Carovigno e Sbandieratori Nzegna uniti per ricostituire le scorte ospedaliere in diminuzione CAROVIGNO - Le scorte di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Donazione sangue e prevenzione: una mattinata solidale alla Parrocchia SS. Pietro e Paolo; Grottolella, successo per la giornata di donazione del sangue; Donazione sangue all’Istituto Donegani-Ciliberto di Crotone; Un giorno per... la donazione del sangue. Avellino, 174° della Polizia di Stato: all’I.S.I.S.S. De Luca giornata di solidarietà e legalità con Donatorinati e Vigili del FuocoDomani, venerdì 8 maggio, la città di Avellino risponde con un grande evento di solidarietà. L’I.S.I.S.S. De Luca ospiterà la Giornata della Donazione del Sangue: Solidarietà, Legalità e Cultura de ... irpinianews.it Grottolella, successo per la giornata di donazione del sangueNella giornata di ieri, 2 maggio 2026, si è tenuta l’iniziativa dedicata alla donazione del sangue in Piazza Municipio a Grottolella, patrocinata dal Comune di Grottolella. Alla lodevole iniziativa ha ... irpinianews.it Mattino 5. . #Garlasco, ieri la giornata di svolta: la procura ha sottoposto a Sempio gli elementi raccolti, tra cui la possibile confessione del delitto #Mattino5 è in diretta su #Canale5 e in streaming su mediaset Infinity - facebook.com facebook Guida all’ultima giornata di #SerieB. Frosinone: un pari ed è A, il Palermo a Venezia x.com