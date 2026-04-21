Motori e solidarietà | a Maggiora torna Rally4All

Domenica 17 maggio, nella Maggiora Offroad Arena si svolgerà la terza edizione di Rally4All, un evento che unisce motori e solidarietà. La giornata è dedicata ai giovani con disabilità e alle associazioni locali, offrendo un’occasione di partecipazione attraverso attività legate alle auto e alla mobilità. La manifestazione si svolge a Pragiarolo, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità in un momento di condivisione e inclusione.

Trasformare la polvere e il rombo dei motori in un’occasione di inclusione. Domenica 17 maggio, la Maggiora Offroad Arena (Pragiarolo) ospiterà la terza edizione di Rally4All, una giornata interamente dedicata ai ragazzi con disabilità e alle associazioni del territorio.L'iniziativa, nata.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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