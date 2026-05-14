Il 16 maggio al Teatro Tirso di Roma andrà in scena “Apriti cielo. Intrappolati nel Giubileo”, uno spettacolo che affronta il tema dell’autismo. La città si trasforma temporaneamente in un cantiere, con i lavori in corso che vengono sospesi per consentire l’evento. La serata prevede un momento dedicato alla rappresentazione teatrale, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione e sensibilizzare il pubblico sulla condizione autistica. L’evento si svolge in un contesto di attenzione pubblica verso tematiche sociali e di diversità.

Roma si trasforma in un grande ‘cantiere’, ma per una sera i lavori lasceranno spazio allo spettacolo e all’inclusione. Il 16 maggio alle 21 il Teatro Tirso de Molina ospiterà “Alla ricerca della romanità perduta. Apriti cielo, intrappolati nel giubileo!”, evento teatrale ideato dai ragazzi di Oisma e Secondastella insieme all’Accademia Preneste. Sotto la direzione artistica di Fabrizio Sabatucci, i protagonisti diventeranno “pellegrini” speciali, accompagnando il pubblico in un viaggio ironico e sorprendente dentro una Roma inedita, fatta di aneddoti, comicità e umanità. Sul palco saliranno anche ospiti noti della scena romana come Dado, padrino della serata, Max Paiella, Sequestrattori Cabaret e Chiara Becchimanzi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Autismo, ‘Apriti cielo. Intrappolati nel Giubileo’ il 16 maggio al Tirso a Roma

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