Apriti cielo | debutta in due date al M’ama
‘Apriti Cielo’ debutta in due date al M’Ama di Bologna. Il Teatro del Sottoscala porta in scena una commedia corale al femminile tra realismo umoristico e antiche leggende del Sud. La drammaturga Lucia Ciriello dirige una storia di "driadi" e legami indissolubili: un viaggio magico alla scoperta. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
