‘Apriti Cielo’ debutta in due date al M’Ama di Bologna. Il Teatro del Sottoscala porta in scena una commedia corale al femminile tra realismo umoristico e antiche leggende del Sud. La drammaturga Lucia Ciriello dirige una storia di "driadi" e legami indissolubili: un viaggio magico alla scoperta. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

