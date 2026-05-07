Apriti cielo Intrappolati nel Giubileo spettacolo al Teatro Tirso de Molina
"Alla ricerca della romanità perduta. Apriti cielo, intrappolati nel giubileo!". E' questo il titolo dello spettacolo che i ragazzi di Oisma e Secondastella, insieme all'Accademia Preneste, portano al Teatro Tirso de Molina. Lo spettacolo teatrale andrà in scena il 16 maggio, sotto la direzione.🔗 Leggi su Romatoday.it
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