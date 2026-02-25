Dal Movimento 5 Stelle a Forza Italia, passando dal movimento scissionista di Luigi Di Maio e al Partito democratico. E’ la parabola politica di Daniela Rondinelli, approdata oggi nel partito guidato da Antonio Tajani. L’annuncio è stato dato nel corso di una conferenza stampa della sezione romana del partito azzurro, affrontando “i ritardi sullo stato dei lavori giubilari e le mancanze nella manutenzione del verde pubblico della Capitale”. Nel 2019 l’ex pentastellata è stata eletta al Parlamento europeo nelle fila del Movimento, dove è stata componente della Commissione Occupazione e Affari speciali e Agricoltura. Nel 2022 ha aderito al neonato movimento di Luigi Di Maio, al tempo ministro degli Esteri del governo Draghi, in rotta con il M5s. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L'ex M5s Daniela Rondinelli entra in Forza Italia: "Giornata bellissima, orgogliosa di dare il mio contributo"

